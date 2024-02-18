"ضربة الجزاء غير المحتسبة".. إعلاميون يهاجمون التحكيم بمباراة النصر أمام الفتح

وتحدث الإعلامي "حامد البلوي" في تصريحات للبرنامج قائلاً: "من الغريب تجاهل ركلة جزاء واضحة للفتح، كان يجب أن يكون عند الحكم شجاعة ليطلب حكم الڤار في هذه اللقطة، هناك علامة استفهام كبيرة في وضع الحكام، حتى إعادة اللقطة لم نرها".