"ضربة الجزاء غير المحتسبة".. إعلاميون يهاجمون التحكيم بمباراة النصر أمام الفتح

شن العديد من الإعلاميين هجوماً شديداً على لجنة التحكيم التي قادت مباراة النصر والفتح أمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق النصر مساء أمس السبت فوزاً على نظيره الفتح بنتيجة (2/1)، بالجولة الـ20 من بطولة الدوري السعودي .
وقال الإعلامي "وليد الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الجماهير تتساءل عن تحكيم المباراة، وتهاجم حكام اللقاء وتتهمهم بأنهم قد ارتكبوا خطأ فادحاً أدى إلى تغيير نتيجة المباراة بين النصر والفتح".
وتحدث الإعلامي "حامد البلوي" في تصريحات للبرنامج قائلاً: "من الغريب تجاهل ركلة جزاء واضحة للفتح، كان يجب أن يكون عند الحكم شجاعة ليطلب حكم الڤار في هذه اللقطة، هناك علامة استفهام كبيرة في وضع الحكام، حتى إعادة اللقطة لم نرها".
وعلق الصحفي "علي المرشود" بقوله: "من يمنح النصر حقوقه، ركلة جزاء واضحة في بداية الشوط الثاني، إن كان حكم الساحة لم يشاهدها فماذا عن حكم الفار، طبعاً لا يعرفون شيئاً عن هذه اللقطة أبداً" .
وكتب الصحفي "فهد الروقي": "لم يجتمع خبراء التحكيم على قرار هذا الموسم كما اتفقوا على أحقية الفتح بضربة جزاء في مباراته ضد النصر" .