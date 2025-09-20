في جولة "عزنا بطبعنا".. التعادل السلبي يحسم لقاء الحزم والفتح

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الفتح في اللقاء، الذي أُقيم مساء اليوم السبت، على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزنا_بطبعنا).