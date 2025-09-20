في جولة "عزنا بطبعنا".. التعادل السلبي يحسم لقاء الحزم والفتح

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه الفتح في اللقاء، الذي أُقيم مساء اليوم السبت، على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26 (#عزنا_بطبعنا).
وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال مجريات الشوط الأول للمباراة دون أن ينجح أيٌّ منهما في الوصول إلى المرمى.
وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطةً لرصيده، حيث رفع الحزم رصيده إلى نقطتين وضعته في المركز الرابع عشر، كما رفع الفتح رصيده إلى نقطةٍ وحيدة احتلّ من خلالها المركز السادس عشر.