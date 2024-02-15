هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية توقع مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للهجن

وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية , اليوم الخميس, مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، وذلك في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في مدينة الرياض.
ومثّل هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي، ومثل الاتحاد السعودي للهجن في التوقيع المدير التنفيذي المهندس محمود بن سليمان البلوي.
ويأتي توقيع الاتفاقية سعيًا إلى المحافظة على الموروث الوطني المرتبط بالإبل، وتعزيز التفاهم المتبادل في إطار المشروعات والفرص المحتملة التي تدعم مستهدفات الطرفين.
وتهدف مذكرة التعاون إلى مشاركة البيانات والخبرات بين الطرفين في مجال المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للهجن، بالإضافة إلى التعاون في مجال الرعاية لأنشطة ومسابقات الهجن ودعم المبادرات والبرامج الاجتماعية والثقافية المتصلة بنشاط سباقات الهجن ضمن نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
وتدعم المذكرة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتوفير البيئة المثالية والإسهام في إثراء المعرفة والتوعية لممارسة رياضة سباق الهجن، والمحافظة عليها بصفتها مورثًا وطنيًا ثقافيًا مع الحفاظ على التوازن والاستدامة البيئية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد السعودي من خلال الارتقاء برياضة سباقات الهجن وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.