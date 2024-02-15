هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية توقع مذكرة تعاون مع الاتحاد السعودي للهجن

وتدعم المذكرة تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتوفير البيئة المثالية والإسهام في إثراء المعرفة والتوعية لممارسة رياضة سباق الهجن، والمحافظة عليها بصفتها مورثًا وطنيًا ثقافيًا مع الحفاظ على التوازن والاستدامة البيئية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد السعودي من خلال الارتقاء برياضة سباقات الهجن وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.