الكشف عن قيمة عرض الأهلي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

كشفت تقاريرُ إعلامية عن تفاصيل العرض السعودي لضم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وذكرت شبكة "ESPN" التلفزيونية الأمريكية، أن نادي الأهلي سيعرض على محرز عقدًا لمدّة عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث، براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، بجانب الإضافات والحوافز.
وأشار تقرير "ESPN" إلى أنه حال وافق الفريق الإنجليزي على مغادرة لاعبه الجزائري ملعب "الاتحاد"؛ فإنه بالتأكيد لن يكون بشكل مجاني، بل بمقابل مادي.
ويتوقّع أن يحسم مستقبل محرز بشكل نهائي عقب خوض الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد السبت، ضد إنتر ميلان الإيطالي؛ كونه يشعر بالإحباط وقد يفكّر في الرحيل وعدم الانتظار لنهاية عقده حتى صيف 2025؛ بسبب قلّة دقائق لعبه مع مانشستر سيتي.
وربطت وسائلُ إعلام أوروبية سفرَ وليد معاذ رئيس نادي الأهلي المكلف بتسيير الأعمال، إلى لندن للتعاقد مع النجم الجزائري.
وأوردت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية الشهيرة، خبرًا عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس، أشارت فيه إلى أن محرز تلقى عرضًا من السعودية للانضمام إلى أحد أنديتها، بينما أشار فابريزيو رومانو صحافي "سكاي" الشهير والمختص بأخبار الانتقالات، إلى أن النجم الجزائري يحظى باهتمام أهلي جدة للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشارك رياض محرز "32 عامًا" هذا الموسم في 47 مباراة فقط بجميع المسابقات، ومعظمها بشكل احتياطي، سجل فيها 15 هدفًا، إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.