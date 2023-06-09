الكشف عن قيمة عرض الأهلي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

وأوردت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية الشهيرة، خبرًا عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس، أشارت فيه إلى أن محرز تلقى عرضًا من السعودية للانضمام إلى أحد أنديتها، بينما أشار فابريزيو رومانو صحافي "سكاي" الشهير والمختص بأخبار الانتقالات، إلى أن النجم الجزائري يحظى باهتمام أهلي جدة للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.