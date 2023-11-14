الأخضر السعودي يكثف استعداداته للقاء باكستان.. و"الشهراني" يواصل التأهيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في محافظة "الأحساء"، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان على "ملعب نادي الفتح" بعد يوم غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.