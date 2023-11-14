الأخضر السعودي يكثف استعداداته للقاء باكستان.. و"الشهراني" يواصل التأهيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في محافظة "الأحساء"، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان على "ملعب نادي الفتح" بعد يوم غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واستكمل المدير الفني "روبرتو مانشيني" برنامجه التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "ياسر الشهراني" ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً على "ملعب نادي الفتح"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.