الاتحاد الخليجي يوافق على استضافة السعودية والعراق بطولتي كأس الخليج تحت 15 و23 عاماً

وافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد اليوم في الدوحة، على استضافة المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق لبطولتي كأس الخليج تحت 15 و23 عامًا، على أن يُحدّد موعد إقامتهما لاحقًا بعد إحالة الملف إلى لجنة المسابقات في الاتحاد.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود والموضوعات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، حيث تم اعتماد جدول الأعمال ومراجعة التقريرين المالي والإداري، كما تم التطرق لاستضافة السعودية لمنافسات النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج، والتي ستقام خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.
وشدد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز النجاحات التي حققتها كرة القدم الخليجية، وتطوير البطولات، خصوصًا على مستوى الفئات العمرية.
ونوه الاتحاد باستضافة دولة قطر الناجحة لبطولتي كأس الخليج تحت 17 و23 عامًا، مشيرًا إلى أن التنظيم كان مميزًا وترك انطباعات إيجابية لدى جميع المنتخبات المشاركة.
من جانبه، أكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن أبرز القرارات التي تم اعتمادها هي تنظيم العراق لمنافسات كأس الخليج تحت 23 عامًا في مدينة البصرة، واستضافة السعودية لمنافسات كأس الخليج تحت 15 عامًا، على أن يُحدَّد موعد البطولتين في جلسة لاحقة للجنة المسابقات، وفق الروزنامة الدولية.
وأشاد الرميحي بمساعي الاتحادات الخليجية لتطوير المسابقات، والعمل على استضافة المزيد من البطولات، مشيرًا إلى احتمالية مشاركة منتخبات من خارج منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اختيار توقيت النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، جاء نظراً لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.
وأشار إلى أن اللجنة التفقدية في الاتحاد ستقوم بعدة زيارات إلى السعودية خلال الفترة القادمة، لمتابعة التحضيرات والجاهزية لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة، وكذلك متابعة جاهزية الدولة البديلة.