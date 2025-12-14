الاتحاد الخليجي يوافق على استضافة السعودية والعراق بطولتي كأس الخليج تحت 15 و23 عاماً

من جانبه، أكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن أبرز القرارات التي تم اعتمادها هي تنظيم العراق لمنافسات كأس الخليج تحت 23 عامًا في مدينة البصرة، واستضافة السعودية لمنافسات كأس الخليج تحت 15 عامًا، على أن يُحدَّد موعد البطولتين في جلسة لاحقة للجنة المسابقات، وفق الروزنامة الدولية.