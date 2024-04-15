"نيفيز": هدف الهلال هو تحقيق البطولات فقط والفوز في كل مباراة

جاء حديث اللاعب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال مع مضيفه العين الإماراتي، غداً الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.