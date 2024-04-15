"نيفيز": هدف الهلال هو تحقيق البطولات فقط والفوز في كل مباراة

قال روبين نيفيز متوسط ميدان فريق الهلال: "نعرف فريق "العين" جيداً، ونحاول أننا ندخل اللقاء بأفضل طريقة للفوز في لقاء الذهاب".
جاء حديث اللاعب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال مع مضيفه العين الإماراتي، غداً الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وأضاف "نيفيز": "تركيزنا كما ذكر المدير الفني "خيسوس" في التدريبات الماضية على الجوانب الاسترجاعية؛ نظراً لضغط المباريات".
وتابع: "تحقيق رقم قياسي بسلسلة الانتصارات ليس من ضمن أهدافنا.. العمل اليومي وتحقيق الفوز في كل مباراة هو من أوصلنا لهذه السلسلة".
وختم "روبن نيفيز" حديثه بالقول: "هدف فريق مثل الهلال هو تحقيق البطولات فقط، وسلسلة الانتصارات حضرت بالعمل اليومي للفريق والفوز في كل مباراة".