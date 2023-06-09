الاتحاد: أحمد حجازي يجري عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة

أعلن نادي الاتحاد، بطل دوري روشن للمحترفين، خضوع مدافعه المصري أحمد حجازي لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.
وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى اللاعب أحمد حجازي يوم الأربعاء الماضي عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن، تكللت -بحمد الله- بالنجاح".
وتابع البيان: "وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".
وتعد هذه الإصابة هي الثالثة من نوعها التي يتعرض لها المدافع المصري؛ إذ تعرض لها مرتين بقميص فريقه السابق فيورنتينا الإيطالي.
يُذكر أن اللاعب تعرّض للإصابة خلال لقاء الفريق في الدوري أمام فريق الفيحاء ضمن الجولة الـ 29 (قبل الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي تُوج به الاتحاد.