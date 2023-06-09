الاتحاد: أحمد حجازي يجري عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى اللاعب أحمد حجازي يوم الأربعاء الماضي عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن، تكللت -بحمد الله- بالنجاح".