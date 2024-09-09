دوري أبطال آسيا للنخبة يتأهب .. 24 نادياً والموعد 16 سبتمبر الجاري

يتطلع نادي شاندونغ تايشان في ظهوره الثاني عشر في دوري الأبطال، وهو الأكثر بين أي نادٍ من الصين، والذي وصل إلى ربع النهائي ثلاث مرات، إلى تحقيق إنجاز جديد بعد اجتيازه الدور التمهيدي للوصول إلى مرحلة الدوري، هو سنترال كوست مارينرز الأسترالي، الذي قدم موسماً مميزاً في موسم 2023-2024، حين أضاف لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى لقبي الدوري والكأس المحليين، وتعتبر هذه المشاركة الخامسة لسنترال كوست في دوري الأبطال، علماً بأن ظهوره السابق كان في عام 2014.