دوري أبطال آسيا للنخبة يتأهب .. 24 نادياً والموعد 16 سبتمبر الجاري

مع انطلاق أولى مباريات موسم 2024-2025 من دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر، سيحتل أفضل 24 نادياً في قارة آسيا صدارة العناوين الأسبوع المقبل.
ويمكن لعشاق كرة القدم الآسيوية أن يتطلعوا إلى 12 مواجهة مثيرة في الجولة الأولى من أصل ثماني جولات من مرحلة الدوري، وهو النظام الجديد الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتضم البطولة دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً في منطقتي الغرب والشرق، حيث سيواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته في أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه خلال الفترة بين 16 سبتمبر 2024 ولغاية 19 فبراير 2025.
وسيشارك العملاق السعودي فريق الهلال وباختاكور الأوزبكي في ظهورهما التاسع عشر القياسي في البطولة الآسيوية الأهم للأندية - بما في ذلك دوري أبطال آسيا في شكله السابق - بينما يعتبر نادي غوانغجو من جمهورية كوريا هو النادي الوحيد الذي يشارك لأول مرة في البطولة القارية.
وتبدأ المواجهات المثيرة، يوم الاثنين، على إستاد هزاع بن زايد في العين، حيث يواجه الفريق المضيف نظيره نادي السد. ويسعى العين، النادي الإماراتي الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا (عام 2003 وموسم 2023-2024)، إلى التتويج بلقبين متتاليين في ظهوره السابع عشر في هذه البطولة. في حين أن النادي القطري الضيف، الذين يحتفل أيضاً بمشاركته السابعة عشرة، يعتبر الفريق الوحيد من بلاده الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا وذلك عام 2011.
وفاز السد بلقب الدوري المحلي السابع عشر له والكأس المحلية التاسعة عشرة في موسم 2023-2024 - وكلاهما رقمان قياسيان -، علماً بأنه لم يخسر أمام العين في المباراتين اللتين جمعتاً بينهما من قبل، حيث تعادل 3-3 خارج أرضه وفاز 4-0 على أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
ويعود نادي الشرطة، الذي فاز بلقبه الثالث على التوالي بالدوري العراقي في موسم 2023-2024، وأضاف أول فوز بالكأس ليكمل الثنائية المحلية، إلى المنافسة القارية للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2021م، سوف يستضيف نادي النصر على إستاد كربلاء الدولي، مع ظهور بطل الدوري السعودي تسع مرات وبلوغه الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا مرتين، للمرة الثامنة بالبطولة.
والتقى الفريقان لأول مرة في كأس العرب للأندية الأبطال في آب/أغسطس 2023، حيث فاز النصر 1-0 في الدور قبل النهائي في طريقه للفوز بأول لقب له في البطولة.
وقد تأهل بطل الدوري القطري سبع مرات نادي الغرافة من الدور التمهيدي ليحتل مكانه في مرحلة الدوري، وسوف يسافر الفريق البالغ الدور ربع النهائي عام 2010 إلى طهران لبدء مشاركته العاشرة في البطولة القارية، حيث ينتظرهم نادي الاستقلال الإيراني بطل الدوري المحلي تسع مرات، والذي يظهر للمرة الثالثة عشرة والأولى منذ عام 2021 على المستوى القاري، سوف يتطلع المُضيف، الذي فاز مرة وتعادل في الأخرى خلال مواجهتيه السابقتين في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2010، إلى تحقيق فوز ثانٍ.
كما يعود نادي الأهلي السعودي بطل الدوري المحلي ثلاث مرات، والذي تأهل إلى نهائي عام 2012، للظهور للمرة الثالثة عشرة في البطولة القارية منذ آخر مرة عام 2021، حيث يستعد لمواجهة نادي بيرسيبوليس للمرة الخامسة، أما الفريق الضيف، الذي فاز بلقب الدوري الإيراني السادس عشر له في موسم 2023-2024 وهو رقم قياسي، ووصل إلى النهائي القاري مرتين (2018 و2020)، فهو يشارك للمرة الثانية عشرة في دوري الأبطال، وهو يتفوق في سجل المواجهات المباشرة أمام الأهلي بانتصارين وتعادل واحد.
ويوم 17 سبتمبر، سوف يستضيف إستاد بونيودكور أول لقاء على الإطلاق بين باختاكور والوصل، وقد وصل المضيف، الفائز بلقب الدوري الأوزبكي الخامس على التوالي والسادس عشر في تاريخه في عام 2023، إلى الدور قبل النهائي في دوري الأبطال مرتين وتأهل لهذه البطولة أيضاً للمرة السادسة على التوالي.
وفي المقابل، أنهى الفوز بلقب الدوري الإماراتي في 2023-2024 فترة الجفاف التي لازمت نادي الوصل في الدوري المحلي منذ آخر تتويج في عام 2007 ليكون هذا اللقب الثامن له، ويضمن بذلك أيضاً الظهور الرابع في هذه البطولة القارية والأول منذ عام 2019.
وفي نفس اليوم، يتوجه الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الوصول إلى النهائي القاري خمس مرات، لمواجهة الريان في مباراته الافتتاحية على إستاد أحمد بن علي. وبعد أن أنهى الهلال موسم 2023-2024 بالثنائية المحلية، فإنه يبحث عن لقب ثالث في دوري الأبطال بنظامها الحديث ليضيفه إلى انتصاراته في عامي 2019 و2021.
وفي المقابل، يشارك الفريق القطري المضيف، الفائز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات، للمرة الثانية عشرة في البطولة القارية؛ وبينما خسر خمس من مبارياته الثماني السابقة أمام الهلال، سيستمد الريان الإلهام من مواجهته الأخيرة، والتي انتهت بفوزه 2-0 في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.
وتبدأ أولى محاولات غوانغجو في المنافسة القارية للنخبة بصدام ناري على أرضه أمام يوكوهاما مارينوس، الذي يزور إستاد كأس العالم في جوانغجو يوم 17 سبتمبر.
ويواجه المضيف، الذي كان احتلاله المركز الثالث في عام 2023 أفضل نتيجة له على الإطلاق في الدوري الكوري، فريق يوكوهاما الذي فاز بدوره بلقب الدوري الياباني خمس مرات ويتطلع إلى الوصول إلى النهائي الثاني على التوالي خلال ظهوره السابع في البطولة القارية.
يتطلع نادي شاندونغ تايشان في ظهوره الثاني عشر في دوري الأبطال، وهو الأكثر بين أي نادٍ من الصين، والذي وصل إلى ربع النهائي ثلاث مرات، إلى تحقيق إنجاز جديد بعد اجتيازه الدور التمهيدي للوصول إلى مرحلة الدوري، هو سنترال كوست مارينرز الأسترالي، الذي قدم موسماً مميزاً في موسم 2023-2024، حين أضاف لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى لقبي الدوري والكأس المحليين، وتعتبر هذه المشاركة الخامسة لسنترال كوست في دوري الأبطال، علماً بأن ظهوره السابق كان في عام 2014.
وبعد فوزه بلقب الدوري التايلاندي الرابع على التوالي والعاشر في المجموع، وكلاهما رقمان قياسيان؛ يتطلع بوريرام يونايتد إلى محاكاة مسيرته القارية المميزة عندما بلغ ربع النهائي عام 2013. تشهد المباراة الأولى من مشاركته التاسعة مواجهة فريق فيسيل كوبي الياباني، الذي فاز بأول لقب له على الإطلاق في الدوري المحلي عام 2023. ويشارك الفريق الياباني الذي بلغ قبل نهائي دوري الأبطال في عام 2020، للمرة الثالثة في هذه البطولة.
ويصطدم بطلان محليان لبطولة الكأس في بلادهما على إستاد شنغهاي، وذلك عندما يستضيف نادي شنغهاي شينهوا الصيني، الذي فاز بكأسه المحلية السادسة، نظيره نادي بوهانغ ستيلرز من جمهورية كوريا، الذي كان فوزه بلقب بطولة الكأس المحلية للمرة الخامسة له. نادي شنغهاي يشارك للمرة الثامنة والأولى منذ 2020 في دوري الأبطال، بينما يمتلك الضيوف تسع مشاركات سابقة، بالإضافة إلى الفوز بلقب البطولة في عام 2009 والوصول إلى النهائي في عام 2021.
وسوف تقام المباراة الأولى من بين اثنتين يوم 18 سبتمبر، على إستاد أولسان مونسو، حيث تجمع بين بطل الدوري الكوري لعام 2023، فريق أولسان هيونداي، والفريق الياباني كاوازاكي فرونتال، الذي فاز بلقب الكأس في بلاده الموسم الماضي. الفريق المُضيف يشارك للمرة الثانية عشرة والثامنة على التوالي – وهي أطول سلسلة مشاركة حالية في البطولة القارية .
ويتطلع الفريق إلى تحقيق لقبه الثالث في البطولة القارية بعد تتويجه في عامي 2012 و2020. أما كاوازاكي، فقد وصل إلى ربع النهائي البطولة القارية ثلاث مرات من قبل، وسوف يسعى للتقدم أكثر خلال مشاركته الحادية عشرة – وهو رقم قياسي لأندية اليابان. سيكون هذا الموسم الرابع على التوالي الذي يلتقي فيه هذين الفريقين، حيث فاز أولسان بخمس مباريات مقابل انتصارين لفرونتال من بين 12 لقاءً سابقاً.
ويختتم فريق شنغهاي بورت، الممثل الثالث للصين في نسخة هذا الموسم، مباريات الجولة الافتتاحية بمواجهة جوهور دار التعظيم الماليزي على إستاد بودونغ. فاز الفريق القادم من دوري السوبر الصيني بلقبه الثاني في عام 2023 ليضمن العودة إلى البطولة القارية منذ ظهوره الخامس في عام 2020، مع بلوغه الدور قبل النهائي في عام 2017، وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق. منافسه، الذي فاز بـ10 ألقاب متتالية في الدوري الماليزي، هو الفريق الماليزي الوحيد الذي شارك في دوري أبطال آسيا على الإطلاق، وستكون هذه مشاركته الخامسة.
وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل أفضل ثمانية أندية في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.