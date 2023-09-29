"رونالدو" يواصل كتابةَ التاريخ في دوري روشن برقم غير مسبوق

أما في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، فقد ساهم "كريستيانو رونالدو" بـ15 هدفًا هذا الموسم في 6 مباريات خاضها مع الفريق؛ حيث سجّل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف.