"رونالدو" يواصل كتابةَ التاريخ في دوري روشن برقم غير مسبوق

واصل النجمُ البرتغالي "كريستيانو رونالدو" كتابةَ التاريخ في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما قاد فريقَه النصر إلى فوز ثمين على حساب مضيفه الطائي.
وساهم "رونالدو" في فوز النصر على الطائي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ من خلال تسجيله هدفَ الانتصار الثمين، وتقديمه كرة الهدف الأول لزميله "تاليسكا".
وبهذه المساهمة وصل الأسطورة البرتغالي للمساهمة التهديفية الـ30 منذ انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي؛ حيث لم يسبقه لهذا الرقم أي لاعب خلال هذه الفترة؛ إذ سجل 23 هدفًا مقابل صناعة 7 أهداف لزملائه.
أما في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، فقد ساهم "كريستيانو رونالدو" بـ15 هدفًا هذا الموسم في 6 مباريات خاضها مع الفريق؛ حيث سجّل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف.
كما بات "كريستيانو رونالدو" أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري المحترفين السعودي منذ "أوديون ايغالو" بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.