الرابطة تنظم ورشة عمل فنية لمناقشة الجوانب الفنية.. بحضور مدربي أندية دوري روشن

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ورشة عمل فنية لمناقشة الجوانب الفنية بحضور مدربي أندية دوري روشن السعودي للمحترفين ومدرب المنتخب الأول روبرتو مانشيني والمدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارقيت.
حيث تم مناقشة مستقبل كرة القدم في السعودية، وتم استعراض الإحصائيات الفنية لعدد المشاركات للأندية واللاعبين ودقائق اللعب الفعلية للمباريات مع بعض المقارنات الدولية.
كما تمت مناقشة مسودة روزنامة الموسم المقبل والتي ستتضمن المشاركات الخارجية المدرجة حتى الآن على الروزنامة الدولية والقارية، وحيث تم الاستماع لمرئيات ومقترحات الأندية حول الروزنامة.
وشهدت الورشة حضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الرئيس التنفيذي المكلف سعد اللذيذ، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، ومدير كرة القدم في الرابطة السيد مايكل إيمينالو.