غدًا بكوالالمبور.. سحب قرعة النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

كما يشارك في البطولة كلٌّ من: السد القطري، الريان القطري، الغرافة القطري، برسبوليس الإيراني، استقلال طهران الإيراني، العين الإماراتي، الوصل الإماراتي، باختاكور طشقند الأوزبكي، الشرطة العراقي، فيسيل كوبي الياباني، كاواساكي فرونتال الياباني، يوكوهاما إف مارينوس الياباني.