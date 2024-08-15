غدًا بكوالالمبور.. سحب قرعة النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تُسحب غدًا الجمعة، قرعة النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
واستحدث الاتحاد الآسيوي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستشهد مشاركة 12 فريقًا من الشرق ومثلهم في الغرب، ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، على أن تتأهل 8 فرق من كل منطقة إلى دور الـ16؛ حيث بداية الأدوار الإقصائية.
ويعتبر العين الإماراتي حامل لقب النسخة الماضية في دوري أبطال آسيا، وسيسعى للحفاظ على لقبه وسط منافسة شرسة سيلقاها، سواء من فرق الغرب بقيادة الأندية السعودية المكتظة بالنجوم، أو أندية الشرق.
ويُشارك في البطولة ثلاثة أندية من السعودية وهي: الهلال بصفته بطلًا لدوري روشن، والنصر بصفته وصيفًا للدوري، والأهلي بصفته صاحب المركز الثالث بالموسم الماضي من الدوري.
كما يشارك في البطولة كلٌّ من: السد القطري، الريان القطري، الغرافة القطري، برسبوليس الإيراني، استقلال طهران الإيراني، العين الإماراتي، الوصل الإماراتي، باختاكور طشقند الأوزبكي، الشرطة العراقي، فيسيل كوبي الياباني، كاواساكي فرونتال الياباني، يوكوهاما إف مارينوس الياباني.
وذلك بالإضافة إلى: "أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، غوانغجو الكوري الجنوبي، شانجهاي بورت الصيني، شانغهاي شينخوا الصيني، بوريرام يونايتد التايلاندي، سنترال كوست مارينز الأسترالي، جوهور دار التعظيم الماليزي، بانكوك يونايتد التايلاندي".
يقسم الاتحاد الآسيوي الأندية إلى تصنيفين، ويمنع أن يلتقي فريقان من نفس التصنيف، مع الحفاظ على منع مواجهة أي فريقين من نفس البلد في دور المجموعات.
التصنيف الأول: الهلال السعودي، العين الإماراتي، السد القطري، برسبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي، الشرطة العراقي.
التصنيف الثاني: الأهلي السعودي، النصر السعودي، الريان القطري، الاستقلال الإيراني، الوصل الإماراتي، الغرافة القطري.
تنطلق مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، غدًا الجمعة، بكوالالمبور العاصمة الماليزية.