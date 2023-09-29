دورة الألعاب الآسيوية الـ19.. "ابن جلوي" يجتمع برئيس الأولمبية القيرغيزستانية ورئيس البعثة التركمانستانية

ضرب العداء السعودي يوسف مسرحي موعدًا مع نهائي سباق 400م غدًا السبت؛ إذ جاء ثانيًا في التصفية الثالثة لنصف نهائي السباق الذي جرى مساء اليوم على مضمار الملعب الأولمبي بزمن 45.64 ثانية، خلف الياباني "سوتو" الذي جاء أولاً بزمن 45.56 ثانية، بحضور سمو رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي.