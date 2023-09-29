دورة الألعاب الآسيوية الـ19.. "ابن جلوي" يجتمع برئيس الأولمبية القيرغيزستانية ورئيس البعثة التركمانستانية

عقد رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو2022)، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عددًا من الاجتماعات الثنائية مساء اليوم في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو الصينية على هامش الدورة.
واجتمع ابن جلوي برئيس اللجنة الأولمبية رئيس الوفد القيرغيزستاني سادير ماميتوف، واستعرضا آلية سبل التعاون الرياضي بين البلدين في عدد من الألعاب الرياضية، وتعزيز العلاقة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها في قيرغزستان، بحضور الأمين العام للجنة القيرغيزستانية السيد كيلي شيبك.
كما عقد "ابن جلوي" لقاء مع رئيس البعثة التركمانستانية السيد آتا اكماميدوف، وناقشا المشاركة السعودية التركمانية بالدورة، وسبل تعزيز التعاون الرياضي بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونظيرتها في تركمانستان، بما يسهم في تطور الرياضة بالبلدين.
من جهة أخرى، توَّج الأمير فهد بن جلوي الفائزات في منافسات سباق 50م فراشة، التي جرت ضمن مسابقات السباحة مساء اليوم الجمعة.
ضرب العداء السعودي يوسف مسرحي موعدًا مع نهائي سباق 400م غدًا السبت؛ إذ جاء ثانيًا في التصفية الثالثة لنصف نهائي السباق الذي جرى مساء اليوم على مضمار الملعب الأولمبي بزمن 45.64 ثانية، خلف الياباني "سوتو" الذي جاء أولاً بزمن 45.56 ثانية، بحضور سمو رئيس الوفد الأمير فهد بن جلوي.
ويُعتبر مسرحي صاحب الرقم القياسي في سباق الـ400م في الدورات الآسيوية؛ وذلك بتسجيله 44.46 ثانية في آسياد أنشون 2014م، التي حقق بها الميدالية الذهبية محطمًا الرقم القياسي السابق الذي ظل صامدًا لمدة 20 عامًا، والمسجل في عام 1994م.
وفي التصفية الثانية للسباق ذاته لدى العداء مازن الياسين فرصة المنافسة على الميداليات بحلوله رابعًا بزمن 46.13 ثانية.
وفي سباق 100م تأهل العداء عبدالله أبكر لنصف نهائي السباق بحلوله رابعًا في التصفية الرابعة للسباق بزمن 10.30 ثانية. كما تأهل زميله ناصر محمود لنصف نهائي سباق 100م بعد تحقيقه ثاني أفضل رقم زمني من بين المتسابقين في جميع تصفيات السباق، بزمن 10.50 ثانية.
خرج المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية من منافسات لعبة (Peace Elite) للفِرق؛ وذلك عقب خسارتهم في الدور ثُمن النهائي اليوم الجمعة. ومثَّل الأخضر عبدالرحمن الفهاد، وعبدالرحمن العروي، وخالد العبدالعزيز، وأحمد القحطاني.
غادر لاعب المنتخب السعودي للملاكمة محمد الصبحي منافسات الدورة الآسيوية؛ وذلك عقب خسارته من نظيره الأوزبكي "توربيك حبيب" بقرار الحكام مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 لوزن 80 كجم.
أنهى المنتخب السعودي لكرة الطاولة مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية؛ وذلك عقب خسارة الثنائي عزام عالم وخالد الشريف أمام نظيرهما من الصين تايبيه بنتيجة 0- 3، في اللقاء الذي جرى بينهم صباح اليوم الجمعة ضمن دور الـ16 لمنافسات زوجي كرة الطاولة.
خرج المنتخب السعودي للمبارزة من منافسات دورة الألعاب الآسيوية؛ وذلك عقب خسارة الرباعي أحمد آل حسين وخليفة العميري وجواد الداود وفيصل عابد من مسابقة سلاح الابيه للفِرق أمام المنتخب الياباني في الدور ربع النهائي بنتيجة 43 – 45 ظهر اليوم الجمعة.
وكان رباعي الأخضر قد تأهل لهذا الدور بانتصارهم على المنتخب التايلاندي 45 – 28 في دور الـ16.
وفي منافسات سلاح السايبر للفِرق للسيدات التي أقيمت في الفترة الصباحية خرج المنتخب السعودي للفِرق المكون من الحسناء الحماد وربى المصري وتالين القضماني ودانة القحطاني من منافسات الدور ثمن النهائي، بخسارتهن أمام سيدات المنتخب التايلاندي بنتيجة 27 – 45.
أنهى المنتخب السعودي للجولف مشاركته باليوم الثاني من مسابقة الجولف مع نهاية منافسات اليوم الجمعة. وحقق عثمان الملا 70 ضربة، وعلي الصخي 71 ضربة، وفيصل السلهب 72 ضربة، وسعود الشريف 73 ضربة، في 18 حفرة.
يسعى المنتخب السعودي لألعاب القوى لخطف أولى الميداليات السعودية بالدورة، وذلك عندما يشارك في خمسة نهائيات اليوم.
ويفتتح منافسات أم الألعاب الواثب حمود العلواني بمشاركته في تصفيات مسابقة الوثب الطويل عند التاسعة صباحًا. ويوجَد زميلاه فايز السبيعي ورائد الجدعاني في نصف نهائي سباق 1500م عند التاسعة والنصف صباحًا.
وفي الفترة المسائية يطمح اللاعبان محمد الدبيسي ومحمد الزاير لتسجيل اسميهما كأول الرياضيين السعوديين الذين يحققون إحدى ميداليات الدورة، وذلك بوجودهما في نهائي مسابقة الإطاحة بالمطرقة عند السابعة مساء.
وفي نهائي مسابقة القفز بالعصا يشارك أخضر أم الألعاب بواسطة حسين آل حزام، وذلك في تمام الـ7:05 مساء. وبعد نحو 25 دقيقة من انطلاقة نهائي القفز بالعصا يشارك العداءان عبدالله أبكر وناصر محمود في نصف نهائي سباق 100م في تمام السابعة والنصف مساء.
ويوجَد العداء يوسف مسرحي في نهائي سباق 400م عند الساعة الـ8:10 مساء.
ويطمح العداء طارق العمري لتسجيل اسمه في قائمة نجوم السعودية في النسخة الحالية من الآسياد، بمشاركته في نهائي سباق 10 آلاف متر عند الساعة الـ8:20 مساء. وفي حال تأهلهما من نصف نهائي سباق 100م يختتم العداءان أبكر ومحمود منافسات أم الألعاب غدًا، بمشاركتها في نهائي السباق في تمام الساعة الـ9:55 مساء.
يبحث المنتخب السعودي لكرة السلة عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني من مسابقة كرة السلة في الآسياد الآسيوية، وذلك عندما يواجه نظيره الإماراتي في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الأولى على صالة جامعة زيجانق عند الواحدة والنصف من ظهر غد السبت بتوقيت الصين.
وكان الأخضر قد فاز في لقائه الافتتاحي بالدورة على كازاخستان بنتيجة 86 – 62 قبل أن يخسر من إيران أمس الخميس 66 – 81 نقطة.
أنهى لاعبو المنتخب السعودي للرماية محمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني استعداداتهم للمشاركة في منافسات الشوزن للفرق، التي تنطلق بالجولة التأهيلية عند التاسعة من صباح غد السبت.
يشارك المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية عند الثانية من ظهر غد في منافسات لعبة (DOTA2) للفرق، التي يمثله فيها: أيمن عبدالجواد، وتركي العنزي، وناصر الدعجاني، ومعتز خليل، ومالك اللهيب، وبدر الراشدي، وذلك في مقر الرياضات الإلكترونية بمدينة هانغتشو الصينية.