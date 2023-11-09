تحضيرًا لتصفيات كأس العالم 2026.. مدرب المغرب يستدعي "بونو" ويستبعد "حمدالله"

أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المغرب استعدادًا لمواجهة منتخبَيْ إريتريا وتنزانيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره منتخب إريتريا يوم 16 نوفمبر الحالي، ويواجه منتخب تنزانيا يوم 21 من نفس الشهر، في افتتاح مباريات المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم المقبلة.
وتضمّنت قائمةُ المدرب المغربي، 3 نجوم بدوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تم استدعاء حارس مرمى الهلال ياسين بونو، رومان سايس لاعب الشباب، منير المحمدي لاعب الوحدة.
وشهدت القائمةُ غيابَ نجم نادي الاتحاد عبد الرزاق حمدالله، بعد استدعائه آخر مرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022"، وغياب مراد باتنا لاعب الفتح.