تحضيرًا لتصفيات كأس العالم 2026.. مدرب المغرب يستدعي "بونو" ويستبعد "حمدالله"

أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المغرب استعدادًا لمواجهة منتخبَيْ إريتريا وتنزانيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.