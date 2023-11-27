دورة الألعاب السعودية 2023 : تتويج الفائزين في الرماية والريشة الطائرة .. والرياض والرس في نهائي سلة الكراسي

واُختتمت مساء أمس منافسات التايكوندو لفئة الشباب، والتي أُقيمت في صالة الألعاب الرياضية بجامعة الملك سعود، حيث حصل لاعب نادي أبها عبدالرحمن الشهراني على المركز الأول لوزن تحت 48 كجم، وأتى لاعب نادي الصقور يوسف جار في صدارة وزن تحت 55 كجم. وحصد لاعب نادي أبها محمد آل مداوي صدارة وزن تحت 63 كجم، وفي وزن تحت 73 كجم، تصدّر الترتيب لاعب نادي الفرع أحمد آل قرنوس، وفي وزن فوق 73 كجم، جاء لاعب نادي الشباب أحمد بن قاسم في المركز الأول.