10 أيام على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة

وتشهد الزيارة الرابعة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، شكلاً جديداً لعطلة نهاية الأسبوع حيث سيقام سباق الجائزة الكبرى الرئيسي للمرة الأولى في المملكة مساء السبت، وذلك لتجنب تعارضه المحتمل مع بداية شهر رمضان المبارك العام المقبل.