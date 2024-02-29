10 أيام على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بكورنيش جدة

ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بجدة، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس المقبل السباق الرابع لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024.
وتفصيلاً، تعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، مع عودة قمة رياضة المحركات.
وتشهد الزيارة الرابعة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، شكلاً جديداً لعطلة نهاية الأسبوع حيث سيقام سباق الجائزة الكبرى الرئيسي للمرة الأولى في المملكة مساء السبت، وذلك لتجنب تعارضه المحتمل مع بداية شهر رمضان المبارك العام المقبل.
ويحظى الجمهور مجدداً بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم / ساعة.
وكانت حلبة كورنيش جدة قد أكدت مكانتها سريعاً باستضافة أحد أكثر السباقات حماساً على روزنامة الفورمولا 1، ما يجعل عودة الفورمولا 1 المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية حدثاً لا يفوّت.
وتستضيف حلبة كورنيش جدة ، الجولة الافتتاحية لموسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 في شهر مارس المقبل، وستقام هذه المناسبة التاريخية خلال سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 الرابع على التوالي في العام 2024.
جاء ذلك بعد الإعلان عن أن موسم أكاديمية الفورمولا 1 لعام 2024 سيتضمن سبع جولات، ستكون جميعها بمثابة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.
وينطلق الموسم الثاني من سلسلة سباقات السيدات من المملكة العربية السعودية يوم 7 مارس ويختتم في أبو ظبي يوم 8 ديسمبر.
وإلى جانب المنافسات الحماسية على حلبة السباق، تعد عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في جدة جمهورها مرة أخرى بمجموعة حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية والتي تضم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم.