في نسخته الـ18.. "أمير حائل" يرعى انطلاق رالي باها حائل تويوتا الدولي 2022

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022، يوم غد؛ انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ18 الذي يمثل الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدرّاجات النارية "فيم"، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية، وذلك في مركز "المغواة" الترفيهي بحائل، بحضور عدد من المسؤولين.
وتضم قائمة المشاركين 25 سيارة و36 دراجة نارية و8 درّاجات رباعية العجلات "كوادز" في قسم الدرّاجات النارية، بالإضافة إلى 32 سيارة وشاحنة واحدة في فئة الرالي الوطني.