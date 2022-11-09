في نسخته الـ18.. "أمير حائل" يرعى انطلاق رالي باها حائل تويوتا الدولي 2022

يرعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي ‏حائل تويوتا الدولي 2022، يوم غد؛ انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ18 الذي يمثل الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من ‏الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدرّاجات النارية "فيم"، والجولة ‏الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة ‏تويوتا السعودية للراليات الصحراوية، وذلك في مركز "المغواة" الترفيهي ‏بحائل، بحضور عدد من المسؤولين.