دوري أبطال آسيا 2: النصر يكتسح غوا الهندي برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على منافسه غوا الهندي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2 بفوز النصر بأربعة أهداف دون رد.
أهداف المباراة سجلها عبد الرحمن غريب "هدفين" في الدقيقتين 34 و53 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 65، ثم يختتم الأهداف جواو فيليكس بالهدف الرابع في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة بلغ النصر النقطة 12 متصدرًا المجموعة الرابعة، وبقي غوا بدون نقاط.
