كأس آسيا للناشئين: تاريخ وأرقام.. والأخضر أول المتوجين في البطولة

على الرغم من فوز قطر باللقب مرة واحدة فقط، إلا أن العنابي "الناشئ" كان أكثر المنتخبات وصولاً إلى المباراة النهائية، حيث كان طرفًا فيها في 6 نسخ جاء في 5 منها في مركز الوصيف.