كأس آسيا للناشئين: تاريخ وأرقام.. والأخضر أول المتوجين في البطولة

تترقب كرة القدم الآسيوية نسخة جديدة من بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا والتي ستُقام في تايلاند ابتداءً من اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، ولغاية 2 يوليو القادم، بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات.
وتسعى المنتخبات المشاركة إلى المنافسة على اللقب، لكن ذلك لن يكون الطموح الوحيد بالنسبة لها، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2023.
وفي هذا التقرير نستعرض تاريخ البطولة التي انطلقت في العام 1985 والتي اشتملت على الكثير من الحقائق والأرقام.
تناوب على الظفر بلقب 18 نسخة من البطولة 11 منتخبًا يتقدمهم المنتخب الياباني الذي توج 3 مرات أعوام 1994 و2006 و2018 لينفرد بذلك بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات صعودًا على منصات التتويج.
ويحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الألقاب منتخبات كوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وعمان والسعودية ولكل منهم لقبان، في حين فاز باللقب لمرة واحدة منتخبات العراق وأوزبكستان وإيران وقطر وتايلاند.
وأحرز المنتخب السعودي لقب النسخة الأولى التي أُقيمت في قطر عام 1985، في حين كان المنتخب الياباني آخر الأبطال المتوجين بالمسابقة عام 2018.
على الرغم من فوز قطر باللقب مرة واحدة فقط، إلا أن العنابي "الناشئ" كان أكثر المنتخبات وصولاً إلى المباراة النهائية، حيث كان طرفًا فيها في 6 نسخ جاء في 5 منها في مركز الوصيف.
وحقق المنتخب الياباني النجاح بالفوز باللقب في 3 بطولات من أصل 4 وصل فيها إلى النهائي، كما وصل منتخبا كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية إلى المشهد الختامي 4 مرات أيضًا لكل منهما.
ومن بين المنتخبات التي وصلت إلى النهائي لكنها لم تعانق اللقب البحرين والإمارات واليمن وطاجيكستان وحقق كل منهم الوصافة مرة واحدة فقط.
يعد المنتخب الياباني الأكثر مشاركة حينما لعب في 15 نسخة يليه كوريا الجنوبية والصين وشاركا في 14 نسخة، ثم إيران وكوريا الشمالية وتايلاند ولكل منهم 11 مشاركة، ثم قطر وإيران والعراق وعمان والسعودية ولكل منهم 10 مشاركات.
وشاركت أوزبكستان 9 مرات والهند 8 والبحرين والإمارات والهند وفيتنام 7، وأستراليا وسوريا وإندونيسيا 6 مرات، و5 للكويت وماليزيا و4 لميانمار و3 لطاجيكستان والأردن ونيبال.
كما شاركت لاوس وسنغافورة مرتين، ومرة واحدة لكل من قرغيزستان واليمن الجنوبي وباكستان وهونغ كونغ وتركمانستان وأفغانستان وتيمور الشرقية.
تعد دولة قطر أكثر الدول استضافة للحدث حينما كانت الدوحة مسرحًا لها في 4 نسخ أعوام 1985 و1986 و1994 و1998، ثم تايلاند وسبق لها أن استضافت البطولة 3 مرات 1988 و1996 و2014، وهي ستعادل الرقم القياسي حينما تستضيف النسخة المقبلة.
وأُقيمت البطولة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتين، ومثلها جرت المسابقة في أوزبكستان، ومرة واحدة في كل من السعودية وفيتنام واليابان وسنغافورة وإيران والهند وماليزيا.