في جدة.. الكشف عن تفاصيل قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2025

أُقيمت اليوم الأحد قرعة نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، التي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، وبإشرافٍ من وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستُقام في الفترة من 17 حتى 21 ديسمبر 2025م، وذلك في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.