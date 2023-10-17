البرتغالي "جوزيه مورينيو" مرشح لتولي قيادة النصر الموسم القادم

وكان قد ذكر الصحفي "نيكولا شيرا" عن تلقي مورينيو عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، إذ إنه مستعد لتقديم راتب كبير جدًا بلغت قيمته نحو (50 مليون يورو سنويًا) لمحاولة التعاقد معه كمدرب جديد اعتبارًا من يوليو 2024 .