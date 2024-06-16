ناديان إنجليزيان وآخر فرنسي يتنافسان على ضم ظهير الهلال "سعود عبدالحميد"

وأوضح الصحفي الإيطالي كما نقلت "روسيا اليوم"، أن الاتصال الأول بين عبدالحميد والأندية الراغبة في ضمه قد تم بالفعل؛ مشيرًا إلى أن اللاعب منفتح على خوض تجربة في أوروبا بعد تألقه مع الهلال.