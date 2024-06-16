ناديان إنجليزيان وآخر فرنسي يتنافسان على ضم ظهير الهلال "سعود عبدالحميد"

كشفت تقارير إعلامية، عن أن الظهير الأيمن لنادي الهلال، اللاعب الدولي سعود عبدالحميد، تلقى عرضًا من نادييْن إنجليزييْن عريقين من أجل الانضمام لأحدهما هذا الصيف.
وأكد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن فريقيْ أستون فيلا ونوتنغهام فورست، إضافة إلى تولوز الفرنسي، أبدوا اهتمامهم بضم عبدالحميد.
وأوضح الصحفي الإيطالي كما نقلت "روسيا اليوم"، أن الاتصال الأول بين عبدالحميد والأندية الراغبة في ضمه قد تم بالفعل؛ مشيرًا إلى أن اللاعب منفتح على خوض تجربة في أوروبا بعد تألقه مع الهلال.
ويرتبط عبدالحميد البالغ عمره 24 عامًا، بعقد مع الهلال حتى يونيو 2025، وهو عامل قد يسهل عملية انتقاله هذا الصيف، لأن الهلال سيضطر لبيعه في حال أصر اللاعب على الرحيل.
وفي حال استمرار عبدالحميد مع الهلال لموسم إضافي دون تمديد عقده، فسيكون بمقدور اللاعب التوقيع لأي ناد يريده في يناير المقبل، دون الرجوع إلى إدارة الهلال والتي لن تحصل حينها على أي مقابل مادي من الصفقة.