"صقور نجد" يتوج بطلًا للمملكة في الهوكي لعام 2023م

وأشارت ريهام العجروش عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية هذه البطولة وتأثيرها الإيجابي في نمو رياضة الهوكي؛ لخلق روح التنافس بين ممارسيها؛ لافتة إلى أن هذه البطولة حققت أهدافها المرجوة؛ مؤكدة استمرار الاتحاد في تنظيم هذه البطولات التنافسية.