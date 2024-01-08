"صقور نجد" يتوج بطلًا للمملكة في الهوكي لعام 2023م

اختتمت يوم الجمعة منافسات بطولة النخبة الأولى التي نُظّمت تحت إشراف الاتحاد السعودي للهوكي، على ملاعب نادي الشباب السعودي.
وتوجت ريهام العجروش عضو مجلس إدارة الاتحاد، فريقَ صقور نجد بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وأصبح بطل المملكة لعام 2023م، وحصل فريق جدة يونايتد على المركز الثاني؛ بينما جاء فريق أساطير العرب في المركز الثالث.
وبعد أداء متميز من فريق صقور نجد، استطاع اللاعب محمد سمير الحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحقق اللاعب أحمد نبيل جائزة أفضل حارس مرمى، وجاءت جائزة هداف البطولة للاعب خالد محفوظ برصيد 8 أهداف.
وأشارت ريهام العجروش عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية هذه البطولة وتأثيرها الإيجابي في نمو رياضة الهوكي؛ لخلق روح التنافس بين ممارسيها؛ لافتة إلى أن هذه البطولة حققت أهدافها المرجوة؛ مؤكدة استمرار الاتحاد في تنظيم هذه البطولات التنافسية.