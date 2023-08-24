تطورات إيجابية في مفاوضات الاتحاد مع ليفربول لضم المصري محمد صلاح

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاماً، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025، الذي انتقل إلى اللعب بصفوفه منذ يوليو 2017، قادماً من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011.