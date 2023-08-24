تطورات إيجابية في مفاوضات الاتحاد مع ليفربول لضم المصري محمد صلاح

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لضمه بالموسم الجديد.
ووفقاً لمصادر قنوات "الكأس" القطرية فإن ليفربول بدأ في التجاوب مع مفاوضات نادي الاتحاد لضم صلاح ،بعد تقديم عرض مالي يقدر بـ100 مليون يورو لشراء عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ".
كما ذكرت صحيفة "Relevo" أن مسؤولي الاتحاد سيعرضون على اللاعب المصري، أجراً أعلى من الذي حصل عليه رونالدو مع النصر ،حيث سيكون صاحب أعلى أجر في الدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت إلى أن محمد صلاح يرغب في مغادرة ليفربول، كما أن الدوري الذي سيلعب به في بلد مسلم، مما يجعله عاملاً مهماً للغاية في اتخاذ قراره.
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاماً، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025، الذي انتقل إلى اللعب بصفوفه منذ يوليو 2017، قادماً من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011.