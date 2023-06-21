رياضة

ثلاث ميداليات للأولمبياد الخاص السعودي في دورة برلين

ثلاث ميداليات للأولمبياد الخاص السعودي في دورة برلين

حقق لاعبو الأولمبياد الخاص السعودي 3 ميداليات "ذهبية وبرونزيتان" اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ16 المقامة حالياً في العاصمة الألمانية برلين.

وجاءت الذهبية في منافسات زوجي البولينج "سيدات" عن طريق الثنائي "فَيْ المبرزي" و"زهراء بو عبيد"، فيما حققت رضاب طيب الميدالية البرونزية في منافسات السباحة لمسافة 25 متراً، ونال الربَّاع نواف السهلي، الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال "وزن 83 كجم، ليصبح مجموع ما حققه الأولمبياد الخاص السعودي حتى الآن 4 ميداليات " ذهبيتان وبرونزيتان"، حيث افتتح العداء ثامر أحمد الميداليات السعودية في الدورة بنيله أمس ذهبية سباق 800 م "جري" في منافسات ألعاب القوى.

برلين
دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص السعودي

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