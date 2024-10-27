أهداف "محرز" و"كانتي" و"العنزي" مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة الثامنة من دوري روشن

ويدخل أيضًا سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثامنة هدف عبدالله العنزي، لاعب الفتح، بمرمى الرائد، الذي سجله بمجهود فردي مميز، تلاعب خلاله بالمدافعين، قبل أن يسدد كرة قوية، عانقت الشباك.