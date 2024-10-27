أهداف "محرز" و"كانتي" و"العنزي" مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة الثامنة من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين اليوم الأحد عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأجمل في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.
ورشحت اللجنة الفنية في الرابطة أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثامنة من الموسم الجديد. وستختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
وتتسابق 3 أهداف للقب هدف الجولة الثامنة الأجمل من بين 26 هدفًا، سُجلت في الجولة التي شهدت إثارة كبيرة، وتميزت بعدد من الأهداف الرائعة.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين على هدف الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، بمرمى الأخدود، الذي من خلاله منح فريقه التعادل من قذيفة صاروخية، سكنت سقف المرمى.
كما اختارت اللجنة هدف النجم الفرنسي "كانتي"، لاعب الاتحاد، بمرمى الرياض، الذي سجله من تسديدة ذكية على حافة منطقة الجزاء، باغتت الحارس قبل أن تستقر في الشباك.
ويدخل أيضًا سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثامنة هدف عبدالله العنزي، لاعب الفتح، بمرمى الرائد، الذي سجله بمجهود فردي مميز، تلاعب خلاله بالمدافعين، قبل أن يسدد كرة قوية، عانقت الشباك.