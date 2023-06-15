كورنثيانز البرازيلي ينتظر رد الهلال للتعاقد مع لاعبه جوستافو كويلار

كشفت تقارير إعلامية برازيلية رغبة نادي كورنثيانز شراء عقد متوسط ميدان الهلال الكولومبي جوستافو كويلار خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
تلقى الهلال عرضًا من نظيره البرازيلي لشراء عقد محترفه الكولومبي جوستافو كويلار الذي يرتبط مع الهلال بعقد يمتد حتى صيف 2024 وكان انتقل إليه في صيف 2019.
ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية فإن كورنثيانز يترقب رد الهلال بتفاؤل معتمدًا على رغبة نادي الهلال في الاستغناء عن بعض محترفيه لإيجاد أماكن خالية في قائمة الأجانب من أجل التعاقد مع صفقات عالمية.
وأكدت الشبكة أن عرض كورنثيانز هو الجاد من بين الأندية البرازيلية التي أبدت اهتمامًا باللاعب، حيث فتح ناديا إنترسيونال وفاسكوداجاما اتصالات مع اللاعب دون تقديم عروض رسمية.
وأوضحت أن عرض كورنثيانز يتضمن شراء عقد اللاعب لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن المقابل المالي.