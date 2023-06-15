كورنثيانز البرازيلي ينتظر رد الهلال للتعاقد مع لاعبه جوستافو كويلار

ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية فإن كورنثيانز يترقب رد الهلال بتفاؤل معتمدًا على رغبة نادي الهلال في الاستغناء عن بعض محترفيه لإيجاد أماكن خالية في قائمة الأجانب من أجل التعاقد مع صفقات عالمية.