"جون كاتلين" على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف
فرض اللاعب الأمريكي "جون كاتلين" سيطرته على منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف، المنظَّمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ إذ واصل تألقه لليوم الثالث على التوالي، وقدم رقمًا قياسيًّا للرجال بمجموع 62، وأصبح على اعتاب التتويج بلقب البطولة التي تختتم منافساتها غدًا السبت على ملعب نادي الرياض للجولف.
وبدأ "كاتلين" الجولة قبل الأخيرة للبطولة متقدمًا على أبرز منافسيه سكوت هند وهاوتونغ لي رافعًا راية التحدي مبكرًا عندما سجل تقدمًا في الحُفر الخمس الأولى، فيما بدأ نحو الحسم بعد أن أنهى ضرباته في الحُفر الـ10 والـ11 والـ12؛ ليوسع الفارق لصالحه في لوحة المتصدرين.
وتقدم نحو المركز الثاني التايلاندي كيراديش أفينيارنات؛ ليكون منافسًا قويًّا لأبرز المنافسين واد أورمسبي، والإسباني ديفيد بويج، وسكوت هند، والصيني لي هاوتونغ.
وعقب ختام منافسات اليوم الثالث قال "كاتلين": "لعبت بشكل جيد، وكان اليوم مشابهًا للأيام السابقة، ويصبح فيها المضرب ساخنًا، ويبدو أنه لا يمكنك تعويضه؛ لذلك كانت خطتي أن أستثمر أي تقدم أستطيع القيام به، خاصة بوجود الكثير من اللاعبين الجيدين".
وحول ما ينوي القيام به لليوم الختامي أضاف: "لا شيء سيتغير. سأواصل اللعب والتحدي الذي بدأت به منذ اليوم الأول".
وقدم لاعب جنوب إفريقيا بيتر أوهلين أفضل جولة في اليوم الثالث (قبل الأخير) للبطولة؛ إذ نقله مجموع 65 إلى سبعة تحت المعدل، في حين قفز نجم ليف جولف بنفسه إلى لوحة المتصدرين بعد تسجيله أربعة "بيردي" في أربعة حُفر. ويعلم أوهلين أنه سيحتاج إلى العمل أكثر، ويتطلع إلى جولة نهائية، يقدم فيها كل ما لديه.
وقال أوهلين: "عليَّ أن أسدد في اليوم الأخير أفضل الضربات. سأحاول تقديم أفضل ما لديّ، وآمل أن تسمح لي الظروف هذا الشيء".