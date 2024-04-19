"جون كاتلين" على أعتاب التتويج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وعقب ختام منافسات اليوم الثالث قال "كاتلين": "لعبت بشكل جيد، وكان اليوم مشابهًا للأيام السابقة، ويصبح فيها المضرب ساخنًا، ويبدو أنه لا يمكنك تعويضه؛ لذلك كانت خطتي أن أستثمر أي تقدم أستطيع القيام به، خاصة بوجود الكثير من اللاعبين الجيدين".