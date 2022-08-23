الجزائر تفوز على فلسطين.. والسودان يفاجئ الإمارات.. واليمن يتفوق على عمان وتعادل تونس وليبيا

انطلقت أمس الثلاثاء، منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تُقام خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل، بمباريات الجولة الافتتاحية في المجموعتين الأولى والثانية.