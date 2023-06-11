زين الدين زيدان يرفض عرض الهلال.. و"لوبيتيغي" مرشح لتدريب الفريق

تولّى "جولين لوبيتيغي" البالغ من العمر 56 عامًا، تدريب ولفرهامبتون فى نوفمبر 2022، قادمًا من تدريب إشبيلية الإسباني الذي تولّى قيادته في الفترة من 2019 وحتى 2022.