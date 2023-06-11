زين الدين زيدان يرفض عرض الهلال.. و"لوبيتيغي" مرشح لتدريب الفريق

كشف الموقع الإيطالي "tuttomecatoweb" عن رفض المدرب العالمي الفرنسي زين الدين زيدان، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، لتولّي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للموقع الإيطالي: فإن المدرب الفرنسي رفض عرضًا لتدريب الهلال بلغت قيمته نحو 50 مليون يورو لكل موسم.
وأشار ذات الموقع إلى أن الإسباني "جولين لوبيتيغي" مدرب نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، يعدُّ أيضًا من أبرز الأسماء المرشّحة لتدريب الهلال، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.
تولّى "جولين لوبيتيغي" البالغ من العمر 56 عامًا، تدريب ولفرهامبتون فى نوفمبر 2022، قادمًا من تدريب إشبيلية الإسباني الذي تولّى قيادته في الفترة من 2019 وحتى 2022.