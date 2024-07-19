الاتحادي الجديد "حسام عوار".. عانى من صدمة الطفولة وندم على تمثيل المنتخب الفرنسي

بدأ عوار حياته الكروية حينما كان في الحادية عشرة من عمره حينما انضم إلى أكاديمية أولمبيك ليون في 2009، ليوقع بعد ذلك عقداً احترافياً لمدة ثلاث سنوات مع الفريق، ويشارك معه في 2017 في مباراة الفوز 1–4 خارج أرضه أمام ألكمار الهولندي في الدور 32 من مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، وبعد فترة من اللعب مع ليون، انتقل اللاعب إلى صفوف نادي روما الإيطالي، في صفقة مجانية بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي ليون.