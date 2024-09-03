الحدث الوطني المنتظر .. 30 يومًا على انطلاق النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024

ويشهد ملعب البوليفارد سيتي عددًا من الرياضات المقسمة على خمس مناطق داخلية، هي: البوليفارد 1 ومنافساتها هي: الملاكمة التايلاندية، والملاكمة، وتنس الطاولة البارالمبية، وتنس الطاولة، ويستضيف البوليفارد 2 منافسات الجودو والمصارعة والتايكوندو والكاراتيه والجوجيتسو، بينما يستقبل البوليفارد 3 منافسات المبارزة والجمباز والروبوت والرياضات اللاسلكية، وتجري في البوليفارد 4 منافسات البلوت ورفع الأثقال، ورفع الأثقال البارالمبية، والريشة وMMA فنون القتال المختلطة، وفي البوليفارد 5 تُقام منافسات الرياضات الإلكترونية، ورياضة البادل في بوليفارد بادل رش.