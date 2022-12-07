تعريف الأطفال باللعبة وتدريبهم على جمع الكرات ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس الدرعية للتنس

واستعداداً للبطولة جرى تدريب الأطفال على التقاط الكرات أثناء المباريات في ملعب التنس بالدرعية الأربعاء المقبل، على يد مدربين عالميين، حيث يخوض جامعو الكرات تدريبات تعتمد بشكل أساسي على رفع اللياقة البدنية، وإتقان مهارات استقبال الكرة من اللاعبين، وكذلك إرسالها إليهم بطريقة تتميز بالدقة والقوة الكافية، وصولاً إلى بروتوكول الضبط النفسي في التعامل مع اللاعبين، بما يضمن نجاح مهمتهم وإنجازها بشكل فاعل ومثالي.