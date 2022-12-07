تعريف الأطفال باللعبة وتدريبهم على جمع الكرات ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس الدرعية للتنس

ينظم موسم الدرعية بنسخته الثانية مجموعة من الفعاليات المصاحبة لكأس الدرعية للتنس، الذي ستنطلق منافساته يوم غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام، حيث تتضمن الترويج للبطولة وتدريب الأطفال على لعبة التنس وجمع الكرات؛ بهدف التعريف باللعبة، وتشجيع أبناء وبنات الوطن على ممارسة رياضة التنس، والمساهمة في توسيع قاعدة ممارسيها وجمهورها في المملكة.
وانطلقت الفعاليات المصاحبة بفعالية ترفيهية أقيمت في ملعب التنس المصغر بالرياض بارك وبارك افنيو بمدينة الرياض على مدار يومين، للتفاعل مع الجمهور، وتعليم وشرح المزيد عن لعبة التنس للأطفال من خلال ملعب مصغر للكرة الصفراء، فيما سيتم تنظيم زيارات لمدربة التنس العالمية جودي موراي إلى عدد من المدارس والجامعات بالرياض على مدى ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع؛ لتقديم برنامج تدريبي وتعريفي عن اللعبة، وتشجيع الفتيات والنساء على ممارسة رياضة التنس.
واستعداداً للبطولة جرى تدريب الأطفال على التقاط الكرات أثناء المباريات في ملعب التنس بالدرعية الأربعاء المقبل، على يد مدربين عالميين، حيث يخوض جامعو الكرات تدريبات تعتمد بشكل أساسي على رفع اللياقة البدنية، وإتقان مهارات استقبال الكرة من اللاعبين، وكذلك إرسالها إليهم بطريقة تتميز بالدقة والقوة الكافية، وصولاً إلى بروتوكول الضبط النفسي في التعامل مع اللاعبين، بما يضمن نجاح مهمتهم وإنجازها بشكل فاعل ومثالي.
ومن المقرر أن تشهد كأس الدرعية للتنس دورات تدريبية للعبة كرة المضرب مع مدربين عالميين في ملاعب التنس الصغيرة بقرية الدرعية الرياضية على مدار أيام البطولة، التي ستقام مبارياتها في منطقة الدرعية التاريخية أحد أشهر المواقع التراثية العالمية من خلال حي الطريف المسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
وتعد بطولة الدرعية بمثابة نقطة انطلاق لجذب بطولات عالمية أكثر، حيث تسعى وزارة الرياضة لتشجيع ممارسة كرة التنس على نطاق أوسع في مراكز الشباب والساحات والأندية واستكشاف المواهب ودعمها بهدف استمراريتهم كلاعبين ولاعبات للمستقبل.