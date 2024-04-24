"خوسيلو ماتو" لاعب إسبانيول المُعار للريال على رادار أندية الدوري السعودي

وأكدت ذات الصحيفة أن إدارة الريال لم تتخذ قرارًا بشأن خوسيلو الذي تنتهى فترة إعارته في يونيو المقبل، والذي يوجد في عقده بند يحق له به شراؤه بقيمة 1.5 مليون يورو.