"خوسيلو ماتو" لاعب إسبانيول المُعار للريال على رادار أندية الدوري السعودي

أبدت عدد من أندية الدوري السعودي اهتمامها بالتعاقد مع الإسباني خوسيلو لويس ماتو لاعب نادي إسبانيول المعار إلى ريال مدريد الإسباني.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Marca"؛ فإن الدوري السعودي يستهدف ضم اللاعب الإسباني الذي قدّم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد.
وأكدت ذات الصحيفة أن إدارة الريال لم تتخذ قرارًا بشأن خوسيلو الذي تنتهى فترة إعارته في يونيو المقبل، والذي يوجد في عقده بند يحق له به شراؤه بقيمة 1.5 مليون يورو.
وانضم خوسيلو ماتو البالغ من العمر 34 عامًا لصفوف إسبانيول في يوليو 2022، حتى أعير لريال مدريد في يوليو الماضي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو.