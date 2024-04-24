رياضة

"خوسيلو ماتو" لاعب إسبانيول المُعار للريال على رادار أندية الدوري السعودي

قدّم موسمًا رائعًا بالدوري الإسباني وقيمته السوقية تبلغ 5 ملايين يورو
لاعب نادي إسبانيول خوسيلو لويس ماتو
لاعب نادي إسبانيول خوسيلو لويس ماتو

أبدت عدد من أندية الدوري السعودي اهتمامها بالتعاقد مع الإسباني خوسيلو لويس ماتو لاعب نادي إسبانيول المعار إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "Marca"؛ فإن الدوري السعودي يستهدف ضم اللاعب الإسباني الذي قدّم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد.

وأكدت ذات الصحيفة أن إدارة الريال لم تتخذ قرارًا بشأن خوسيلو الذي تنتهى فترة إعارته في يونيو المقبل، والذي يوجد في عقده بند يحق له به شراؤه بقيمة 1.5 مليون يورو.

وانضم خوسيلو ماتو البالغ من العمر 34 عامًا لصفوف إسبانيول في يوليو 2022، حتى أعير لريال مدريد في يوليو الماضي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو.

أندية الدوري السعودي
لاعب نادي إسبانيول
خوسيلو لويس ماتو

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