انطلاق فعاليات نادي الطيران السعودي في مطار حائل الدولي

واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل في الموقع على الطائرات المشاركة مستمعاً إلى شرحٍ مفصلٍ من طياري وأعضاء النادي المشاركين في الفعالية عن مميزات كل طائرة والمهام التي تقوم بها، وشاهد سموه الفعاليات المقدمة من نادي الطيران السعودي والمقامة على أرض مطار حائل الدولي، كما شارك سموه في رحلة جوية قصيرة في سماء مدينة حائل.