الشباب يخسر "تجريبية " سيلتا فيغو الإسباني بسداسية

كسب فريق سيلتا فيغو الإسباني مواجهة نظيره الشباب السعودي بنتيجة 6-0 في مباراة تجريبية، السبت، على كأس «كينوتشو» التذكاري ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الرياضي الجديد.
بدأ الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب المباراة بتشكيلة أساسية ضمت الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، متعب الحربي، حسان تمبكتي، السنغالي ألفريد ندياي، فواز الصقور، البولندي جيجوش كريتشوفياك، الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا، نواف العابد، هتان باهبري، والبرازيلي كارلوس جونيور.
ويواصل الشباب تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد، من خلال معسكر إعدادي في إسبانيا.