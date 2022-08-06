الشباب يخسر "تجريبية " سيلتا فيغو الإسباني بسداسية

بدأ الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب المباراة بتشكيلة أساسية ضمت الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، متعب الحربي، حسان تمبكتي، السنغالي ألفريد ندياي، فواز الصقور، البولندي جيجوش كريتشوفياك، الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا، نواف العابد، هتان باهبري، والبرازيلي كارلوس جونيور.