ديربي النصر والهلال: لا غالب ولا مغلوب

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدف لكل فريق.
هدفا المباراة سجلهما تاليسكا للنصر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة قبل أن يتعادل سافيتش للهلال في الدقيقة الـ77.
يُذكر أن المباراة شهدت هدفَيْن مُلغَين لصالح النصر بداعي التسلل، بواقع هدف مُلغَى في كل شوط.
وبتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط عند النقطة الـ25 في صدارة جدول الترتيب، كما رفع النصر هو الآخر رصيده عند النقطة الـ19 في المركز الثالث.