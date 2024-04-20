السويدي إيكيرمان.. بطل كأس العالم 2024 لقفز الحواجز

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب كأس العالم لقفز الحواجز على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وذلك في اليوم الختامي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.