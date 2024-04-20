السويدي إيكيرمان.. بطل كأس العالم 2024 لقفز الحواجز

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، بحضور البلجيكي إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب كأس العالم لقفز الحواجز على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وذلك في اليوم الختامي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.
ونجح الفارس السويدي المصنف الأول عالميًّا في المحافظة على لقبه للعام الثاني على التوالي، وحسم الشوط (ارتفاع - 1.60 متر) بدون أخطاء طوال البطولة بزمن قدره 67.33 ثانية، وسط حضور جماهيري كبير، غصت بهم مدرجات "أرينا".
ونال المركز الثاني في البطولة الفارس الفرنسي جوليان إيبالارد بزمن قدره 66.52 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثالثًا الفارس السويدي بيدير فريدريكسون بزمن قدره 66.39 ثانية (6 أخطاء).
وانطلقت البطولة الأربعاء الماضي في الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 51 فارسًا وفارسة بـ 60 جوادًا، يمثلون 24 دولة، وبجوائز مالية بلغت 2.6 مليون يورو (10.4 مليون ريال)؛ لذا فهي تُعد الأغلى في تاريخ كؤوس العالم لقفز الحواجز.
وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات في نوفمبر الماضي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ لتكون السعودية الدولة الـ12 في سِجل الدول المستضيفة.