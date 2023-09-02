بقيمته السوقية واستقطاب النجوم.. الدوري السعودي يصل العالمية

من جهة أخرى تعد الفرق في الدوري السعودي للمحترفين هي الأكثر إنفاقًا في موسم 2023 و2024، حيث بلغ إنفاق الدوري السعودي للمحترفين 775 مليون يورو.

فيما جاءت قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً عالمياً في موسم 2023 - 2024 بالترتيب كالتالي: الهلال السعودي 353.1 مليون يورو، وأرسنال الإنجليزي 234.94 مليون يورو، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 191.7 مليون يورو، والأهلي السعودي 143.2 مليون يورو، والنصر السعودي 137.6 مليون يورو.