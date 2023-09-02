بقيمته السوقية واستقطاب النجوم.. الدوري السعودي يصل العالمية

من الأرجنتين، إلى مطار ميامي، إلى بث مباريات الدوري السعودي على القنوات التلفزيونية الرسمية في إيران لأول مرة، شواهد كبيرة على ما يتمتع به الدوري السعودي من شهرة كبيرة، خاصة في الآونة الأخيرة، نظير اهتمام القيادة بالرياضة السعودية، وذكاء حكومتها في إدارة هذا الصرح الكبيرة.
أصبح الدوري السعودي محط أنظار العالم، تحديداً بعد استقطاب نجوم العالم في اللعبة، لتتجه بوصلة جماهير الساحرة المستدير نحو السعودية، متابعين لكريستيانو رونالدو، ونيمار، وبنزيما، وماني، وغيرهم من الأسماء اللامعة.
وتخطت القيمة السوقية لدوري "روشن" السعودي للمحترفين مستوى المليار دولار، ليدخل الدوري ضمن قائمة "أعلى 10 دوريات قيمة" في العالم.
كما ارتفعت القيمة السوقية للدوري بنسبة 213% من مستويات 335.09 مليون يورو في أغسطس 2022م على أساس سنوي.
من جهة أخرى تعد الفرق في الدوري السعودي للمحترفين هي الأكثر إنفاقًا في موسم 2023 و2024، حيث بلغ إنفاق الدوري السعودي للمحترفين 775 مليون يورو.
فيما جاءت قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً عالمياً في موسم 2023 - 2024 بالترتيب كالتالي: الهلال السعودي 353.1 مليون يورو، وأرسنال الإنجليزي 234.94 مليون يورو، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 191.7 مليون يورو، والأهلي السعودي 143.2 مليون يورو، والنصر السعودي 137.6 مليون يورو.
ووفقاً لموقع Transfermarkt الألماني، المعني بشؤون الأندية وانتقالات اللاعبي، فقد جاءت الأندية السعودية الأعلى نموًا من حيث القيمة السوقية على أساس سنوي حتى أغسطس 2023، كالتالي: الهلال 324.1% إلى 258.95 مليون يورو، النصر 260.5% إلى 211.08 مليون يورو، الأهلي 1357.2% إلى 170.13 مليون يورو، الاتحاد 234.3% إلى 118.93 مليون يورو، الاتفاق 86.6% إلى 45.58 مليون يورو.
من جهة أخرى أحدث بث القنوات الرسمية الإيرانية للدوري السعودية، ضجة كبيرة بين الإيرانين، حيث علق محمد رضا عابدی قائلاً: "هل فكرت يوماً أن الأقمار الصناعية الناطقة بالفارسية ستعرض يوماً ما مباريات كرة القدم للأندية السعودية على الهواء مباشرة؟، ماذا فعلت يا رجل "محمد بن سلمان".
وقال مصطفى قاسميان: "أشاهد هذا الحدث التاريخي، المباراة الأولى في تاريخ الدوري السعودي والتي تبث على تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية.".
وأضاف عابد أكبري: "استمتع بمشاهدة البث المباشر للدوري السعودي لكرة القدم، الملعب والمتفرجين والتصوير واللاعبين وحتى الحكام".
أما من حيث انطباع اللاعبين المحترفين ونجوم العالم عن الدوري السعودي، فقد أكد لاعب النصر كريستيانو رونالدو في تصريح سابق لوكالة فرانس برس، أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.
وأضاف: "الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا، خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".
من جهة أخرى عبَّر نيمار عن سعادته لانتقاله إلى الدوري السعودي، مشيراً إلى مدى التنافسية الموجودة بعد انتقال أسماء كبيرة من القارة الأوروبية مثل كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد، ومواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إلى المسابقة.
أما حارس المرمى المغربي ياسين بونو عقب وصوله إلى السعودية، قال عبر حساب الهلال على منصة إكس: "سعيد للغاية بالانضمام إلى الهلال، لأنه نادٍ كبير وتاريخي، والأكبر في آسيا، إنه تحد جديد في مسيرتي، جئت لأكتب التاريخ مع الهلال".
جدير بالذكر أن التطور الأخير في الدوري السعودي وكرة القدم السعودية، يأتي كنتاج للمشروع الضخم الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية، لتحقيق أهداف رؤية 2030 في ما يخص الرياضة، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع.
ويهدف المشروع الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
وتعمل رؤية المملكة 2030 على تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تعتبر قطاعات الرياضة والترفيه في طليعة أجندة الحكومة، خاصة بعد انتقال اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى الرياض العام الماضي.