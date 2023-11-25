"الهلال" يُسقط بقايا الحزم بـ9 أهداف

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بتغلُّبه على مستضيفه "الحزم" بنتيجة كبيرة، قوامها 9 أهداف دون مقابل، وهي أكبر نتيجة في الدوري حتى الآن، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في ختام منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي، بقيادة الحكم الإيطالي "فابيو ماريسكا".