"الهلال" يُسقط بقايا الحزم بـ9 أهداف

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بتغلُّبه على مستضيفه "الحزم" بنتيجة كبيرة، قوامها 9 أهداف دون مقابل، وهي أكبر نتيجة في الدوري حتى الآن، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في ختام منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي، بقيادة الحكم الإيطالي "فابيو ماريسكا".
وانتهى الشوط الأول بثلاثية زرقاء دون مقابل، وكان "ميتروفيش" البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ14 بعد استثماره عرضية مثالية من قائد الفريق محمد البريك. وأضاف محمد كنو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ32 من خلال تسديدة قوية لا تصد من خارج الصندوق الحزماوي.
وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الـ43، سجل الشاب محمد القحطاني حضوره بهدف ثالث لفريقه الهلال.
وفي الشوط الثاني عاد "مالكوم" لممارسة هوايته، وزيارة شباك الخصم؛ فأحرز هدفين متتاليَين في الدقيقتَين الـ52 والـ55.
وواصل الهلال زيارة مرمى الحزم؛ إذ أحرز صالح الشهري الهدف السادس في الدقيقة الـ79، ثم أضاف محمد البريك الهدف السابع في الدقيقة الـ81، وأضاف "مالكوم" الهدف الثامن "الهاتريك للاعب في هذ اللقاء" في الدقيقة الـ85.
واختتم "سافيتش" أهداف الهلال التسعة في الدقيقة الـ90+3.
وبتلك النتيجة بقي "الهلال" في الصدارة برصيد 38 نقطة، و"الحزم" متذيلاً قائمة الترتيب بسبع نقاط فقط.