الأهلي يستهدف التعاقد مع "أوسيمين" نجم نابولي الإيطالي بالموسم الجديد

يلعب فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 110 ملايين يورو.