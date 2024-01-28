الأهلي يستهدف التعاقد مع "أوسيمين" نجم نابولي الإيطالي بالموسم الجديد

بدأ رون جورلي، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي فعلياً العمل لإنجاز صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي للموسم الجديد.
وذكرت تقارير إنجليزية خلال الأيام الماضية أن نابولي يفكر في الاستغناء عن أوسيمين، وأن اللاعب سيغادر النادي في نهاية الموسم، كما يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن رون جورلي استخدم علاقاته برئيس تشيلسي الذى يرغب فى ضم أوسيمين، وإقناعه بالابتعاد عن اللاعب، كما أنه عقد توأمة مع الأهلي لتبادل اللاعبين وإقامة معسكرات في السعودية وإنجلترا.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الهلال يرغب في ضم اللاعب النيجيري، ليكون بديلاً لنيمار مهاجم الفريق المصاب، وأنه على استعداد لتقديم عقد ضخم له مدته 5 سنوات.
يلعب فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من ليل الفرنسي، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 110 ملايين يورو.