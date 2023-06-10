الهلال يفاوض 3 لاعبين بنادي نانت الفرنسي للموسم الجديد

كشفت صحيفة "le10sport" الفرنسية عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع ثلاثة لاعبين بنادي نانت الفرنسي؛ للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم القادم.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن إدارة الهلال تفاوض كلاً من فلوريان موليت وموسى سيسوكو والمهاجم آندي ديلورت، لاعبو فريق نانت الفرنسي.
وانتقل فلوريان موليت، صاحب الـ31 عامًا، لنادي نانت في يناير 2023 قادمًا من شالكه الألماني، كما لعب سابقًا لديجون ومونبلييه. كما يلعب موسى سيسوكو (33 عامًا) لنانت منذ 2022، وانتقل له من نادي واتفورد الإنجليزي. وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3.5 مليون يورو.
وانتقل أيضًا آندي ديلورت، البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي نانت منذ 2021، ولعب سابقًا لأندية عدة، مثل: كاين، تيغريس أونال، تولوز ومونبلييه.