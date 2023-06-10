الهلال يفاوض 3 لاعبين بنادي نانت الفرنسي للموسم الجديد

وانتقل فلوريان موليت، صاحب الـ31 عامًا، لنادي نانت في يناير 2023 قادمًا من شالكه الألماني، كما لعب سابقًا لديجون ومونبلييه. كما يلعب موسى سيسوكو (33 عامًا) لنانت منذ 2022، وانتقل له من نادي واتفورد الإنجليزي. وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 3.5 مليون يورو.