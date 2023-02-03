كأس العالم للأندية.. الهلال يدشن مشاركته الثالثة أمام الوداد المغربي

وقاد مدرب الأزرق الأرجنتيني "دياز " مساء أمس الجمعة الحصة التدريبية الأخيرة قبل موقعة الوداد المنتظرة، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأها بتدريبات لياقية، وبعدها طبق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتمت بتمارين فنية على جزء من الملعب.