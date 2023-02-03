كأس العالم للأندية.. الهلال يدشن مشاركته الثالثة أمام الوداد المغربي

يدشن فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مشاركته الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة نظيره الوداد المغربي ، عند الساعة 5:30 من مساء اليوم (بتوقيت الرياض)، وذلك على أرض ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط ضمن الدور الثاني.
وقاد مدرب الأزرق الأرجنتيني "دياز " مساء أمس الجمعة الحصة التدريبية الأخيرة قبل موقعة الوداد المنتظرة، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأها بتدريبات لياقية، وبعدها طبق عدداً من الجمل التكتيكية، واختتمت بتمارين فنية على جزء من الملعب.
كما يلتقي الأهلي المصري نظيره سياتل الأمريكي عند الثامنة مساءً ،على ملعب طنجة في الدور الثاني من البطولة.