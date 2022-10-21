الأخضر الأولمبي يواصل تحضيراته لغرب آسيا في معسكره بدبي

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أمس الجمعة تدريباته التحضيرية في معسكره الإعدادي في الإمارات، والمقام استعداداً لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022 المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل في جدة.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ويواصل المنتخب الوطني السعودي اليوم السبت تدريباته بحصة مسائية، ضمن معسكره الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
الجدير ذكره أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022، وضعت الأخضر السعودي في المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبا البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.