الأخضر الأولمبي يواصل تحضيراته لغرب آسيا في معسكره بدبي

ويواصل المنتخب الوطني السعودي اليوم السبت تدريباته بحصة مسائية، ضمن معسكره الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

الجدير ذكره أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2022، وضعت الأخضر السعودي في المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبا البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.