غدًا بالطائف.. "الفيصل" يرأس الاجتماع الـ27 للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم

تُعقد غدًا السبت في محافظة الطائف أعمال الجمعية العمومية الـ27 للاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وبحضور أعضاء الجمعية.
ويتضمن الاجتماع تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية، ولجنة الاقتراع للانتخابات، والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
وسيتم الاطلاع على تقرير مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن أعمال الاتحاد للفترة الماضية، والمصادقة عليه، إضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد بإضافة فقرات للنظام الأساسي قبل انتخاب عضو مجلس الاتحاد الشاغر عن قارة آسيا.
كما يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس الاتحاد الـ77، وسيتم فيه اعتماد تقارير الأمانة العامة للاتحاد.