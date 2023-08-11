غدًا بالطائف.. "الفيصل" يرأس الاجتماع الـ27 للجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم

وسيتم الاطلاع على تقرير مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن أعمال الاتحاد للفترة الماضية، والمصادقة عليه، إضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد بإضافة فقرات للنظام الأساسي قبل انتخاب عضو مجلس الاتحاد الشاغر عن قارة آسيا.