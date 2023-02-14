الكشف عن آلية مشاركة ممثل المملكة في كأس العالم للأندية 2023.. تعرف عليها

وأوضح الاتحاد السعودي أنه في حال فوز نادٍ سعودي ببطولة دوري أبطال آسيا 2022 سيكون هو ممثل المملكة في كأس العالم للأندية، أما في حال عدم فوز نادٍ سعودي دوري الأبطال سيكون بطل دوري روشن للموسم الرياضي 2022/2023هو المشارك في كأس العالم 2023.