الكشف عن آلية مشاركة ممثل المملكة في كأس العالم للأندية 2023.. تعرف عليها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية مشاركة ممثل السعودية في كأس العالم للأندية 2023 والتي ستُقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023م.
ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنفوجرافيك حول آلية مشاركة ممثل المملكة في البطولة العالمية بحسب لائحة البطولة.
وأوضح الاتحاد السعودي أنه في حال فوز نادٍ سعودي ببطولة دوري أبطال آسيا 2022 سيكون هو ممثل المملكة في كأس العالم للأندية، أما في حال عدم فوز نادٍ سعودي دوري الأبطال سيكون بطل دوري روشن للموسم الرياضي 2022/2023هو المشارك في كأس العالم 2023.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن، الثلاثاء عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأنديةFIFA™ 2023 في المملكة العربية السعودية.
وبذلك تصبح السعودية رابع بلد عربي يستضيف هذه البطولة بعد الإمارات وقطر والمغرب.