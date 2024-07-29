المملكة تسلّم "فيفا" ملف استضافة كأس العالم 2034

وقدّم رؤساء اتحادات كرة القدم الأرجنتينية والباراغوايانية والأوروغوايانية، كلاوديو تابيا، وروبرت هاريسون، وإجناسيو ألونسو، على التوالي، بالإضافة إلى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، المستندات المتعلقة بالاحتفال المئوي للبطولة والذي يُتوقع أن يكون جزءاً من نسخة عام 2030.