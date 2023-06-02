الأخضر بطل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية FIFA 23

وتمكّن أخضر الإلكترونية خلال مشواره في البطولة من تصدُّر مجموعته التي ضمت منتخبَي فلسطين وقطر بـ10 نقاط من 4 مباريات، وفي الدور نصف النهائي فاز الأخضر على منتخب لبنان بنتيجة 4-2.