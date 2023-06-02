الأخضر بطل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية FIFA 23

توَّج إبراهيم القباع، الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة المنتخب الوطني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية FIFA23.
وحسم المنتخب السعودي لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 4-1، فيما حقق المنتخب القطري المركز الثالث بعد الفوز على المنتخب اللبناني بنتيجة 2-1.
وتمكّن أخضر الإلكترونية خلال مشواره في البطولة من تصدُّر مجموعته التي ضمت منتخبَي فلسطين وقطر بـ10 نقاط من 4 مباريات، وفي الدور نصف النهائي فاز الأخضر على منتخب لبنان بنتيجة 4-2.
ومثَّل المنتخب السعودي في هذه البطولة (مساعد الدوسري، أحمد مجاهد، محمد العرفج ومحمد فوزي)، تحت إشراف المدرب فهد الهويسين.
يُذكر أن هذا اللقب يعتبر الثالث للمنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا بعد أن حصد الذهب في نسختَي 2021 و2022.