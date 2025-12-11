العرض الدولي لجمال الخيل العربية.. الأمهار تتألق وسط حضور واسع وتنافس كبير

تواصلت أمس الخميس فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، حيث شهد اليوم الثالث منافسات قوية في فئات المهرات عمر 3 سنوات، والأفراس لأعمار 4–6 سنوات، و7–9 سنوات، و10 سنوات وما فوق، وسط حضور واسع من المهتمين وتفاعل لافت من محبي الخيل العربية، بما يعكس قوة المشاركة واتساع قاعدة المنافسين في هذه النسخة.
شهدت المجموعة الأولى تفوق المهرة أريانا اتش إي لمربط المدرع بحصولها على المركز الأول، تلتها أميرة اليمين لقيصر العرب في المركز الثاني، ثم لولوه رغوان لمربط رغوان في المركز الثالث.
وفي المجموعة الثانية، حققت المهرة لولوة العاليات لعبدالله العبيد المركز الأول، تلتها دي رايه لمربط الراجحية في المركز الثاني، ثم إس إم مدرّه لمربط النو في المركز الثالث.
في المجموعة الأولى، حققت الفرس مزون الدرعية لمسفر الهاجري المركز الأول، تلتها بي إتش إن غنايم لبدر الهملان ثانيًا، ثم لولوه الرفاع لمربط الصياقل ثالثًا.
وفي المجموعة الثانية، جاءت دي دنياي لمربط القريان في المركز الأول، تلتها أسماء مزنه لفلاح العجمي في المركز الثاني، ثم ميار العمرية لمربط العريب في المركز الثالث.
أما المجموعة الثالثة، فشهدت تفوّق الفرس إيكو إنستازجا لمربط هورايزن بالمركز الأول، تلتها نوف عذبة لمربط عذبة ثانيًا، ثم إكسالتيد إمبارس جي إن كي لمربط النصار ثالثًا.
حققت المجموعة الأولى تفوّق الفرس زهرة العناية لمربط اليمين بالمركز الأول، تلتها إس إم جي إيفانا لمربط إيحاء ثانيًا، ثم رويال أصيلة لمربط FRD ثالثًا.
وفي المجموعة الثانية، جاءت دي غرام للخيالة السلطانية أولًا، تلتها ذاخرة عذبة لمربط المناف في المركز الثاني، ثم رشيدية الخشاب لمربط الأهلية في المركز الثالث.
في المجموعة الأولى، حققت الفرس جمانة دي إي أل بالازوتو لمربط كيو أم المركز الأول، تلتها اكسبكتيشن لمربط السيد في المركز الثاني، ثم أجا سلينا لمربط البارقة في المركز الثالث.
وفي المجموعة الثانية، جاءت كاب بيانكا لعزام القاسم في الصدارة، تلتها ع ج رهيدا لمربط الصياقل في المركز الثاني، ثم ماي هوز ذات قيرل لمربط الخشاب في المركز الثالث.
وبلغ عدد الخيل المتوّجة أمس 90 رأسًا، فيما تأهل 18 جوادًا لمرحلة النهائيات، ووصل عدد المرابط المتوّجة إلى 79 مربطًا، مقابل 16 مربطًا تمكنت من التأهل.
وتتواصل فعاليات العرض الدولي على مدى خمسة أيام، ضمن نسخة تُعد من الأكبر والأكثر تنافسية، بمشاركة مرابط محلية ودولية تعكس أهمية الخيل العربية ومكانتها المتنامية في المملكة.