العرض الدولي لجمال الخيل العربية.. الأمهار تتألق وسط حضور واسع وتنافس كبير

تواصلت أمس الخميس فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، حيث شهد اليوم الثالث منافسات قوية في فئات المهرات عمر 3 سنوات، والأفراس لأعمار 4–6 سنوات، و7–9 سنوات، و10 سنوات وما فوق، وسط حضور واسع من المهتمين وتفاعل لافت من محبي الخيل العربية، بما يعكس قوة المشاركة واتساع قاعدة المنافسين في هذه النسخة.