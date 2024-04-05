الاتفاق يستهدف التعاقد مع جيمس تافيرنير مدافع فريق رينجرز الأسكتلندي

يستعد النجم الإنجليزي جيمس تافيرنير، مدافع نادي رينجرز الأسكتلندي إلى الانضمام إلى الدوري السعودي الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "talk Sport" بأن نجم فريق الرينجرز يستعد للذهاب للسعودية للانتقال بعد تلقيه اهتماماً كبيراً من نادي الاتفاق الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد.
وشددت الصحيفة على أن المدافع البريطاني الأعلى تسجيلاً جذب مسؤولي الصفقات بالسعودية حيث أصبح الاتفاق وجهة محتملة لتافيرنير.
وانضم جميس تافيرنير البالغ من العمر 32 عاماً، لنادي رينجرز، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها نيوكاسل يونايتد، ويغان أتلتيك، بريستول سيتي (إعارة)، شيفيلد وينزداي (إعارة).