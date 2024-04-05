الاتفاق يستهدف التعاقد مع جيمس تافيرنير مدافع فريق رينجرز الأسكتلندي

وانضم جميس تافيرنير البالغ من العمر 32 عاماً، لنادي رينجرز، وسبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها نيوكاسل يونايتد، ويغان أتلتيك، بريستول سيتي (إعارة)، شيفيلد وينزداي (إعارة).